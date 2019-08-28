2019-08-28T20:10:17+03:00
Общество

В курском медуниверситете пройдут учения

Огнеборцы будут тушить условный пожар
Яна ШЕЛЕСТ
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Граждан просят соблюдать спокойствиеГраждан просят соблюдать спокойствиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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29 августа в 15.00 в Курске пройдут пожарно-тактические учения. Объектом для тренировки выбрали Курский Государственный медицинский университет (ул. Карла Маркса, 3).

На территории вуза огнеборцы будут тушить условный пожар. По центру города будет передвигаться спецтехника с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Главное управление МЧС России по Курской области просит жителей и гостей региона сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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