2019-08-28T16:49:54+03:00
Происшествия

Осужден курянин, убивший соседку тротуарной плиткой

Мужчина проведет в колонии почти 12 лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд приговорил курянина 11 года 9 месяцам лишения свободыСуд приговорил курянина 11 года 9 месяцам лишения свободыФото: Из архива "КП"
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Горшеченский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя села Быстрик. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве и незаконном проникновении в жилище.

54-летний курянин вышел из колонии, где отбывал наказание за грабеж и разбой, и в мае 2019 года приехал в свое село. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он зашел на территории соседнего домовладения. 58-летняя соседка сделала ему замечание.

Осужденный поднял с земли тротуарную плитку и ударил женщину по лицу, а затем стал ее душить руками и веревкой. После этого опять начал бить плиткой по голове. Поняв, что женщина мертва, злоумышленник зашел в дом в дом, откуда похитил продукты питания и спиртное.

Тело убитой пенсионерки обнаружил ее племянник через несколько дней. Суд приговорил курянина к 11 года и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 мес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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