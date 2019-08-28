Осужден курянин, убивший соседку тротуарной плиткой

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-28T16:49:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Горшеченский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя села Быстрик. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве и незаконном проникновении в жилище.

54-летний курянин вышел из колонии, где отбывал наказание за грабеж и разбой, и в мае 2019 года приехал в свое село. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он зашел на территории соседнего домовладения. 58-летняя соседка сделала ему замечание.

Осужденный поднял с земли тротуарную плитку и ударил женщину по лицу, а затем стал ее душить руками и веревкой. После этого опять начал бить плиткой по голове. Поняв, что женщина мертва, злоумышленник зашел в дом в дом, откуда похитил продукты питания и спиртное.

Тело убитой пенсионерки обнаружил ее племянник через несколько дней. Суд приговорил курянина к 11 года и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 мес.

ИСТОЧНИК KP.RU