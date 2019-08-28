2019-08-28T15:44:39+03:00
Общество

Курский водитель накопил 34 штрафа ГИБДД

Оплачивать долги мужчина не собирался
Яна ШЕЛЕСТ
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Долгов накопилось на 40 тысяч рублейДолгов накопилось на 40 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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Судебные приставы возбудили 34 исполнительных производства о взыскании с жителя Курска административных штрафов ГИБДД на общую сумму почти 40 тысяч рублей. Оплачивать долги мужчина не собирался. Тогда в отношении него вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его семи автомобилей.

Через некоторое время должник решил продать одну свою машину, но понял, что ему это сделать не удастся. Должник пришел в отдел судебных приставов и быстренько оплатил все долги.

Во избежание неприятных ситуаций судебные приставы напоминают, что узнать информацию о наличии долгов можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», действующего на официальном интернет-сайте УФССП России по Курской области http://www.r46.fssprus.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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