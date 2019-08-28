В Курске отметили День российского кино

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-28T15:21:31+03:00

На мероприятии выступила народная артистка России, режиссер и актриса Алла Сурикова

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В Курской областной государственной филармонии отметили День российского кино. Заместитель губернатора Екатерина Харченко вручила премию Губернатора Курской области «Лучший кинофикатор года» Татьяне Толмачевой – директору Центра досуга и кино «Россия» Обоянского района.

На мероприятии выступила народная артистка России, режиссер и актриса Алла Сурикова. Она представила вышедший на экраны кинофильм «Солдатик». Главную роль в нем сыграл восьмилетний актер Андрей Андреев, который также принимал участие в мероприятиях в Курске.

Для гостей вечера выступил симфонический оркестр филармонии под управлением Юлии Жарковой

Сегодня в Курской области действуют 232 киноустановки и регион является лидером в стране по доступности этого вида искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU