2019-08-28T15:21:31+03:00
Звезды

В Курске отметили День российского кино

На праздник приехала Алла Сурикова
Яна ШЕЛЕСТ
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На мероприятии выступила народная артистка России, режиссер и актриса Алла СуриковаНа мероприятии выступила народная артистка России, режиссер и актриса Алла Сурикова
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В Курской областной государственной филармонии отметили День российского кино. Заместитель губернатора Екатерина Харченко вручила премию Губернатора Курской области «Лучший кинофикатор года» Татьяне Толмачевой – директору Центра досуга и кино «Россия» Обоянского района.

На мероприятии выступила народная артистка России, режиссер и актриса Алла Сурикова. Она представила вышедший на экраны кинофильм «Солдатик». Главную роль в нем сыграл восьмилетний актер Андрей Андреев, который также принимал участие в мероприятиях в Курске.

Для гостей вечера выступил симфонический оркестр филармонии под управлением Юлии Жарковой

Сегодня в Курской области действуют 232 киноустановки и регион является лидером в стране по доступности этого вида искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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