Курские спасатели готовятся к выборам

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-28T14:02:32+03:00

Изменить размер текста: A A

С 18:00 7 сентября до 9:00 9 сентября в Курской области примут дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности населения во время выборов. В готовность приведут силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, будет организовано круглосуточное дежурство должностных лиц.

Курские спасатели уже начали подготовку к выборам. Они взяли на учет 1004 задействованных объекта, на которых размещено 1111 избирательных участков. С руководством и должностными лицами объектов, членами избирательных комиссий и сотрудниками пожарного надзора провели более 500 профилактических мероприятий – обследования, тренировки по эвакуации, инструктажи, беседы, консультации. До 2 сентября спасатели осмотрят все места проведения избирательной кампании.

В день выборов на избирательных участках планируется задействовать более 1100 человек. 3711 человек и 580 единиц техники будут контролировать оперативную обстановку. Караулы и руководящий состав будут дежурить в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU