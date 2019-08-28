В Курске на Боевке установят видеокамеры
Также в парке появится Wi-Fi
Также на «Боевой даче» появятся точки доступа Wi-FiФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске на улице Тускарной перед въездом на Боевку установлена видеокамера для фиксации нарушения правил дорожного движения и в целях ограничения въезда автотранспорта на территорию парка.
В ближайшее время в парке появятся дополнительные камеры видеонаблюдения. Их установят для обеспечения безопасности в зоне отдыха. Также на «Боевой даче» появятся точки доступа Wi-Fi.
ИСТОЧНИК KP.RU