В Курске на Боевке установят видеокамеры

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-28T12:57:10+03:00

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В Курске на улице Тускарной перед въездом на Боевку установлена видеокамера для фиксации нарушения правил дорожного движения и в целях ограничения въезда автотранспорта на территорию парка.

В ближайшее время в парке появятся дополнительные камеры видеонаблюдения. Их установят для обеспечения безопасности в зоне отдыха. Также на «Боевой даче» появятся точки доступа Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU