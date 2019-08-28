В Курске отловили более 350 собак

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-28T10:33:37+03:00

В первую очередь отрабатываются заявки, в которых указан номер телефона

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В Курске продолжается отлов бродячих животных. В минувшую пятницу подрядчики работали по следующим адресам: Магистральный пр-д, 19/45, ул. Черняховского, 18-а, 52, 60, проспектт Кулакова, 7-а, ул. Объездная, 7, ул. Республиканская, 46, ул. Соловьиная, 72, ул. Энергетиков, 9.

За день отловили 11 безнадзорных собак. С 22 по 24 августа было отловлено пять собак в районе улиц Хуторская и Никитская. С начала исполнения контракта уже отловили более 350 безнадзорных животных. Часть после вакцинации и стерилизации выпустили, остальные находятся в пункте передержки по адресу: г. Курск, Льговский поворот, 5е. Все желающие могут выбрать там себе питомца.

В первую очередь подрядчик отрабатывает заявки, в которых указан номер телефона для обратной связи, чтобы можно было уточнить местонахождение стаи. В приоритете – большие своры, агрессивные и беременные животные.

Оставить заявку на отлов бездомных животных можно по телефону 8-920-264-18-05. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU