2019-08-28T09:44:46+03:00
Общество

Многодетным семьям вручили подарки и машины

21 августа Курская областная Дума провела выездное заседание постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике и общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства
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Крепкая семья- основа крепкой и сильной страныКрепкая семья- основа крепкой и сильной страны
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Был проанализирован опыт работы в этом направлении в одном из самых густонаселенных районов области – Курском. Также в рамках мероприятия прошло чествование многодетных семей. В областной Дворец молодежи приехали 50 многодетных семей Курского района. Ни одна из них не ушла без подарка, а две семьи –Кельиных , в которой растут 11 детей, и Хачатрян (семь детей) – получили в подарок новые комфортные автомобили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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