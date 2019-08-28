Многодетным семьям вручили подарки и машины
21 августа Курская областная Дума провела выездное заседание постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике и общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства
Крепкая семья- основа крепкой и сильной страны
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Был проанализирован опыт работы в этом направлении в одном из самых густонаселенных районов области – Курском. Также в рамках мероприятия прошло чествование многодетных семей. В областной Дворец молодежи приехали 50 многодетных семей Курского района. Ни одна из них не ушла без подарка, а две семьи –Кельиных , в которой растут 11 детей, и Хачатрян (семь детей) – получили в подарок новые комфортные автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU