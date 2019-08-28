Многодетным семьям вручили подарки и машины

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-28T09:44:46+03:00

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Был проанализирован опыт работы в этом направлении в одном из самых густонаселенных районов области – Курском. Также в рамках мероприятия прошло чествование многодетных семей. В областной Дворец молодежи приехали 50 многодетных семей Курского района. Ни одна из них не ушла без подарка, а две семьи –Кельиных , в которой растут 11 детей, и Хачатрян (семь детей) – получили в подарок новые комфортные автомобили.

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ИСТОЧНИК KP.RU