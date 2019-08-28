В Курске на улице Станционной нашли артснаряд
27 августа в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на улице Станционной в Курске.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.
Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 75 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU