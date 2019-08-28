2019-08-28T09:37:08+03:00
Происшествия

В Курске на улице Станционной нашли артснаряд

Боеприпас изъяли и вывезли на полигон
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряд пролежал в земле со времен войныСнаряд пролежал в земле со времен войныФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 августа в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на улице Станционной в Курске.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 75 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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