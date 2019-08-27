2019-08-27T16:53:24+03:00
Происшествия

Курские полицейские изъяли 6,5 килограмм наркотиков

Возбуждено 65 уголовных дел
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейскими провели огромную работуПолицейскими провели огромную работуФото: Из архива "КП"
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В Курской области завершился второй этап оперативно-профилактической операции «Мак». Сотрудники полиции провели огромную работу по выявлению, пресечению и раскрытию наркопреступлений, а также ликвидации посевов наркосодержащих растений.

Было возбуждено 65 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, составлено 79 протоколов. Полицейские изъяли 6,5 кг наркотиков, большая часть из которых – растительные. Также выявили четыре факта культивации наркосодержащих растений.

Вместе с органами местного самоуправления оперативники выявили 93 очага дикорастущих наркосодержащих растений. Общая площадь уничтоженных посевов составила более семи тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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