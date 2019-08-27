В Курской области осудили женщину, продавшую пиво подростку
Продавца отправили на исправительные работы
Суд назначил наказание в виде четырех месяцев исправительных работФото: Из архива "КП"
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Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую признали виновной в продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.
Женщина работала продавцом в одном из магазинов Железногорска. В апреле 2019 года она, не удостоверившись в возрасте покупателя, продала пиво подростку. Следует отметить, что ранее продавщица уже подвергалась наказанию за это нарушение.
Суд назначил ей наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы ежемесячно в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU