В Курской области осудили женщину, продавшую пиво подростку

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-27T13:46:54+03:00

Суд назначил наказание в виде четырех месяцев исправительных работ Фото: Из архива "КП"

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Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую признали виновной в продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

Женщина работала продавцом в одном из магазинов Железногорска. В апреле 2019 года она, не удостоверившись в возрасте покупателя, продала пиво подростку. Следует отметить, что ранее продавщица уже подвергалась наказанию за это нарушение.

Суд назначил ей наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы ежемесячно в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU