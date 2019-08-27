2019-08-27T12:31:19+03:00
Недвижимость

В Курске на улице Дзержинского ремонтируют теплосеть

Горячую воду потребителям не отключили
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Рабочие смонтируют более 40 м труб большого диаметраРабочие смонтируют более 40 м труб большого диаметра
Изменить размер текста:

Специалисты «Квадры» реконструируют теплосеть на улице Дзержинского. Ремонт, в основном, разворачивается, под проезжей частью. Рабочие «прокололи» грунт под дорогой и уложили в образовавшиеся отверстия специальные футляры. По этим каналам они протянут и смонтируют более 40 м труб диаметром 700 мм.

— Горячую воду мы никому не отключаем, а дорогу перекроем лишь частично – до 31 августа, дня окончания работ, движение будет ограничено только по крайней правой полосе (в сторону ул. 50 лет Октября) у горбольницы № 2, - пояснили в теплосетевой компании.

Напомним, на днях «Квадра» завершила реконструкцию магистральной теплосети на участке улиц Димитрова – С. Разина. В общей сложности рабочие заменили 1,2 километра трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске модернизируют уличное освещение
В Курске на проспекте Дружбы уложили верхний слой асфальта
29 августа куряне останутся без холодной воды
В Курской области грибами отравились 11 человек
Курские полицейские изъяли 6,5 килограмм наркотиков
В Курской области осудили женщину, продавшую пиво подростку
Курские аграрии планируют собрать не менее 5 миллионов тонн свеклы
Под Курском на пожаре погибли два человека
В Курской области увеличился прожиточный минимум
Под Курском сгорел гараж
В Курске пройдет мультикультурный фестиваль
27 августа в Курске будет работать передвижной флюорограф
В Курске за взятки осудили преподавателя КГУ
В Курской области глава сельсовета незаконно получал деньги
В Курске в автобусе взорвалось колесо
Курская пенсионерка попалась на удочку мошенников
Под Курском погиб 25-летний водитель мопеда
В Курскую область приедут известные писатели
В центре Курска заменили 1,2 км трубопровода
Под Курском перезахоронили останки советского воина
Под Курском сгорели два трактора и корма
Под Курском в реке утонул мужчина
20 тысяч курян приняли участие во Всероссийской акции «Служба по контракту - твой выбор»
В Курске открыли низководный мост, соединяющий два городских округа