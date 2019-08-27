В Курске на улице Дзержинского ремонтируют теплосеть

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-27T12:31:19+03:00

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Специалисты «Квадры» реконструируют теплосеть на улице Дзержинского. Ремонт, в основном, разворачивается, под проезжей частью. Рабочие «прокололи» грунт под дорогой и уложили в образовавшиеся отверстия специальные футляры. По этим каналам они протянут и смонтируют более 40 м труб диаметром 700 мм.

— Горячую воду мы никому не отключаем, а дорогу перекроем лишь частично – до 31 августа, дня окончания работ, движение будет ограничено только по крайней правой полосе (в сторону ул. 50 лет Октября) у горбольницы № 2, - пояснили в теплосетевой компании.

Напомним, на днях «Квадра» завершила реконструкцию магистральной теплосети на участке улиц Димитрова – С. Разина. В общей сложности рабочие заменили 1,2 километра трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU