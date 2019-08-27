Курские аграрии планируют собрать не мене 5 млн тонн свеклы

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-27T11:40:11+03:00

В этом году этим корнеплодами в регионе засеяли 98 тысяч гектаров

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В Глушковском, Золотухинском, Касторенском, Фатежском, Хомутовском Черемисиновском районах Курской области началась уборка сахарной свеклы.

В этом году корнеплодами в регионе засеяли 98 тысяч гектаров. Наиболее урожайные плантации в Глушковском районе, где собирают по 500 центнеров с гектара.

В 2018 году в области собрали 5 млн тонн сахарной свеклы при урожайности более 460 центнера с гектара. В этом году аграрии планируют собрать не менее прошлогоднего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU