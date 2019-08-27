2019-08-27T11:40:11+03:00
Экономика

Курские аграрии планируют собрать не мене 5 млн тонн свеклы

В области началась уборка сахарных корнеплодов
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В этом году этим корнеплодами в регионе засеяли 98 тысяч гектаровВ этом году этим корнеплодами в регионе засеяли 98 тысяч гектаров
Изменить размер текста:

В Глушковском, Золотухинском, Касторенском, Фатежском, Хомутовском Черемисиновском районах Курской области началась уборка сахарной свеклы.

В этом году корнеплодами в регионе засеяли 98 тысяч гектаров. Наиболее урожайные плантации в Глушковском районе, где собирают по 500 центнеров с гектара.

В 2018 году в области собрали 5 млн тонн сахарной свеклы при урожайности более 460 центнера с гектара. В этом году аграрии планируют собрать не менее прошлогоднего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском на пожаре погибли два человека
В Курской области увеличился прожиточный минимум
Под Курском сгорел гараж
В Курске пройдет мультикультурный фестиваль
27 августа в Курске будет работать передвижной флюорограф
В Курске за взятки осудили преподавателя КГУ
В Курской области глава сельсовета незаконно получал деньги
В Курске в автобусе взорвалось колесо
Курская пенсионерка попалась на удочку мошенников
Под Курском погиб 25-летний водитель мопеда
В Курскую область приедут известные писатели
В центре Курска заменили 1,2 км трубопровода
Под Курском перезахоронили останки советского воина
Под Курском сгорели два трактора и корма
Под Курском в реке утонул мужчина
20 тысяч курян приняли участие во Всероссийской акции «Служба по контракту - твой выбор»
В Курске открыли низководный мост, соединяющий два городских округа