Курские аграрии планируют собрать не мене 5 млн тонн свеклы
В области началась уборка сахарных корнеплодов
В этом году этим корнеплодами в регионе засеяли 98 тысяч гектаров
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В Глушковском, Золотухинском, Касторенском, Фатежском, Хомутовском Черемисиновском районах Курской области началась уборка сахарной свеклы.
В этом году корнеплодами в регионе засеяли 98 тысяч гектаров. Наиболее урожайные плантации в Глушковском районе, где собирают по 500 центнеров с гектара.
В 2018 году в области собрали 5 млн тонн сахарной свеклы при урожайности более 460 центнера с гектара. В этом году аграрии планируют собрать не менее прошлогоднего уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU