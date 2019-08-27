2019-08-27T10:32:48+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погибли два человека

ЧП произошло в Дмитриевском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Дом размером 11 на 9 метров сгорел полностьюДом размером 11 на 9 метров сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курской области очередная огненная трагедия: на пожаре погибли 42-летняя женщина и 26-летний мужчина. Жилой деревянный дом в селе Пальцево Дмитриевского района загорелся 27 августа около трех часов ночи.

На место происшествия выехали пожарные Дмитриевского и Железногорского районов, полиция и скорая. Возгорание ликвидировали в 03:30. Дом размером 11 на 9 метров сгорел полностью. На пепелище спасатели обнаружили тела 42-летней хозяйки и 26-летнего парня. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и шесть единицы техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

За последнее время в Курской области произошло несколько пожаров, унесших человеческие жизни. 16 августа в деревне Суходол Фатежского района при пожаре в жилом доме погибли мать и трое ее сыновей – 5, 11 и 12 лет. 12 августа в поселке имени Ленина Советского района в заброшенном сарае сгорел трехлетний мальчик. Борт МЧС доставил его четырехлетнюю сестру в ожоговый центр Нижнего Новгорода, но девочка не выжила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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