2019-08-27T10:11:37+03:00
Экономика

В Курской области увеличился прожиточный минимум

Для трудоспособного населения он составляет 10 927 рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Прожиточный минимум изменяется ежеквартальноПрожиточный минимум изменяется ежеквартальноФото: Из архива "КП"
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В начале 2019 года в Курской области был принят прожиточный минимум за IV квартал 2018 года. Он незначительно снизился, как и в большинстве субъектов страны. Это связано с сезонным изменением цен.

На данный момент прожиточный минимум в регионе увеличился. Сейчас прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 10 927 руб., для детей – 10 107 руб., для пенсионеров – 8 447 руб.

В комитете по труду и занятости населения Курской области отметили что прожиточный минимум изменяется ежеквартально. Методика его расчета утверждена на федеральном уровне для всех регионов и основывается на официальных данных статистики об уровне потребительских цен на продукты питания, товары и услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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