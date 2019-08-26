В Курске пройдет мультикультурный фестиваль

26 Авг. 19:23 2019-08-26T19:23:41+03:00

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31 августа в Курске в парке имени 50-летия ВЛКСМ пройдет большой молодежный мультикультурный фестиваль. В программе: выступления групп Groove Box, Milestone, Gucci Band, диджей-сет от Make It Clap, солистов и дуэтов в направлении «эстрадный вокал», танцевальных ансамблей и студий (Fire Dance, «Энтузиасты»), современные танцевальные баттлы, лекции о мотивации, здоровье и городе, беседа с Олимпийским чемпионом Александром Легковым, а также розыгрыши призов, воркаут, кроссфит, BMX, ролики, скейт-борды, сап-серфинг, шахматы, мини-гольф и многое другое.

Организаторы фестиваля - студия звукозаписи и музыкальный магазин Celebrimor Sound, рекламная компания SMM Develop, при поддержке администрации Курской области и города Курска, областного Дворца молодежи и др.

Начало мероприятия – в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU