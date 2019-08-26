27 августа в Курске будет работать передвижной флюорограф
Обследование могут пройти все желающие
Врач-фтизиатр и лаборант-рентгенолог проверят органы дыханияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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27 августа врачи противотуберкулезного диспансера проведут выездную акцию у МегаГринна, расположенном на ул. К Маркса, 68. Куряне могут бесплатно пройти обследование и получить результат на руки.
Врач-фтизиатр и лаборант-рентгенолог проверят органы дыхания на наличие как обычных воспалительных заболеваний, так и туберкулеза.
Современный высокоточный цифровой флюорограф будет работать у торгового центра с 10:30 до 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU