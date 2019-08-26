В Курске за взятки осудили преподавателя КГУ

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-26T16:29:21+03:00

Общая сумма незаконного сбора составила более 100 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

Он стал фигурантом 12 уголовных дел

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Сотрудники УФСБ России по Курской области пресекли противоправную деятельность преподавателя факультета экономики и менеджмента Курского государственного университета.

Перед проведением экзаменов, прохождением производственной практики, а также подготовкой выпускных квалификационных работ преподаватель доводил информацию через старост групп о необходимости сбора денежных средств в размере от 2 до 30 тысяч рублей с человека.

Общая сумма незаконного сбора составила более 100 тысяч рублей. На основании представленных УФСБ материалов Следственный комитет возбудил 12 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ — «Получение взятки».

Ленинский районный суд города Курска признал преподавателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход федерального бюджета с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок два года.

ИСТОЧНИК KP.RU