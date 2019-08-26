2019-08-26T16:08:10+03:00
Происшествия

В Курской области глава сельсовета незаконно получал деньги

Суд назначил ему условное наказание
Яна ШЕЛЕСТ
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Общая сумма ущерба составила более 550 тысяч рублейОбщая сумма ущерба составила более 550 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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Сотрудники УФСБ по Курской области пресекли противоправную деятельность главы одного из сельсоветов Хомутовского района. В апреле 2012 года мужчина изготовил фиктивное решение собрания депутатов сельсовета, которое дало ему право на получение ежемесячного денежного вознаграждения в размере 11500 рублей. За период с 2012 по 2016 год общая сумма ущерба составила более 550 тысяч рублей.

На основании материалов УФСБ в отношении главы сельсовета Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК — «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

Курчатовский районным судом признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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