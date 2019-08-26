В Курскую область приедут известные писатели

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-26T13:00:49+03:00

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30-31 августа в Курской области пройдут мероприятия литературно-просветительского проекта «Большая книга – встречи в провинции». В Курскую область приедут писатели Максим Амелин, Игорь Малышев, Шамиль Идиатуллин, Марина Новикова, сообщили в областной администрации.

30 августа в 11.00 в КГУ состоится творческаая встреча Максима Амелина с преподавателями и студентами. В это же время Шамиль Идиатуллин и Игорь Малышев встретятся с читателями в центре семейного чтения и досуга на проспекте Дружбы, 18. В 14:00 – состоится встреча участников проекта с читателями в Курской областной научной библиотеке имени Асеева.

31 августа в 10.00 Максими Амелин с читателями Золотухинского района. Встреча пройдет в селе Тазово, в центре досуга молодежи, культуры и спорта. В 12:30 – Шамиль Идиатуллин и Игорь Малышев приедут в Центральную детскую библиотеку Курчатова, где проведут встречу с читателями.

ИСТОЧНИК KP.RU