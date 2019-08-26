В центре Курска заменили 1,2 км трубопровода

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-26T11:59:00+03:00

В зону реконструкции вошли около 170 многоквартирных домов

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Специалисты компании «Квадра» завершили реконструкцию магистральной теплосети на участке улиц Димитрова – С. Разина. В общей сложности рабочие заменили 1,2 километра трубопровода.

Энергетики также смонтировали новые неподвижные опоры теплосети, устройства, компенсирующие расширение труб при нагревании водой, и запорную арматуру. С учетом благоустройства территории общая стоимость работ превысила 61 млн рублей.

В зону реконструкции вошли около 170 многоквартирных домов, три медучреждения, 11 учебных заведений и семь детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU