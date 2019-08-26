Под Курском перезахоронили останки советского воина

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-26T11:33:03+03:00

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В день 76-й годовщины Победы в Курской битве в Курчатове состоялся траурный митинг и перезахоронение останков Федора Алексеевича Комольцева, уроженца Ярославля, старшего сержанта 121 стрелковой дивизии.

Федор Комольцев погиб 13 февраля 1943 года. Его останки были нашли поисковики 26 мая 2018 года в селе Малютино Октябрьского района. Родственники погибшего нашлись – они живут в Ярославле. Но было принято решение похоронить воина с почестями в Курчатове.

На митинге выступили глава Курчатова Игорь Корпунков, командир поискового отряда «Курская земля» Елена Сукманова и руководитель поискового отряда «Высота» Владимир Некрасов. На мероприятии также присутствовали поисковики и местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU