Под Курском сгорели два трактора и корма

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-26T10:49:27+03:00

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25 августа примерно в 15:00 в селе Нижнее Песочное Конышевского района загорелись грубые корма. На место происшествия выехали пожарные, полиция и скорая.

Возгорание локализовали в 15:25, ликвидировали в 15:27. Огонь повредил корма и два трактора МТЗ-80. В ликвидации пожара принимали участие 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU