2019-08-23T11:59:10+03:00
Происшествия

Под Курском из окна выпал восьмилетний ребенок

ЧП произошло в Щиграх
Яна ШЕЛЕСТ
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Мальчика с разрывом селезенки госпитализировалиМальчика с разрывом селезенки госпитализировали
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Восьмилетний ребенок, проживающий в Щиграх на улице Новой Курской, остался дома без присмотра родителей со своей десятилетней сестрой. Примерно в 11:30 он залез на подоконник, облокотился на незакрепленную москитную сетку и, не удержав равновесия, упал с высоты второго этажа.

Мальчика с разрывом селезенки госпитализировали в детскую областную клиническую больницу № 2 города Курска. По данному факту Щигровским межрайонный следственный отделом следственного управления по Курской начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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