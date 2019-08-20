В Курске пройдет фестиваль энергосбережения

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-20T15:04:21+03:00

В прошлом году мероприятие посетило около тысячи человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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7 сентября с 12:00 до 15:00 в Курске, на площади перед Дворцом молодежи пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче». Здесь развернутся выставки экологически чистых видов транспорта и транспорта на газомоторном топливе, а также разработок и технологий в области энергосбережения и экологии.

На сцене выступят молодежные и творческие коллективы. Для детей будут организованы конкурсы и игры. Все желающие смогут сделать снимки в оформленной фотозоне и принять участие в флешмобе. Также пройдут конкурс детских рисунков на асфальте.

Состоится награждение победителей конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации в 2019-2021 годах по направлению «Энергоэффективность, энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива», регионального этапа всероссийского конкурса «Медиа ТЭК». Первокурсников посвятят в студенты электроэнергетических и электротехнических специальностей.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «ВместеЯрче» проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» с 2016 года. Курск участвует с самого начала акции. В прошлом году мероприятие посетило около тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU