Новый сезон в Курском драмтеатре откроется в сентябре

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-20T14:18:28+03:00

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Маня – прелесть! Маня – чудо! В нее все влюблены. За ней ухаживают: практикант Костя, зубной техник Сенечка и основательный инженер Федор Федорович. Воздух вокруг Мани наэлектризован любовью! А Машенька – юная актриса, для нее театр – все! Ей докучают материальные интересы родителей и ее совсем не заботит, какой из женихов солидней и надежней. Она озабочена одним: как сыграть свою первую роль – брошенной девушки с незаконнорожденным ребенком, самой не пережив этого? Случай дает ей такую возможность! Комедия «Чужой ребенок» написана виртуозно! Действие происходит на даче под Москвой в начале 30-х годов XX века, в жаркий летний день, когда вокруг много любви, музыки, песен, танцев!

Спектакль можно будет увидеть в новом сезоне. Билеты уже в продаже.

(16+)

ул. Ленина, 26

2 октября в 18.30

ИСТОЧНИК KP.RU