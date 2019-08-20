В Курской области найдены останки 73 советских солдат

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-20T14:12:10+03:00

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С 1 по 20 августа на территории Курской области прошла «Вахта памяти». Поисковики работали в Поныровском, Касторенском, Мантуровском, Пристенском и Солнцевском районах. В ходе раскопок они обнаружили останки 73 советских воинов.

Члены поисковых отрядов «Застава Св. Ильи Муромца» из Москвы, «Рокада» из Дехтярска, «Курган» из Курска, «Высота» из Курчатова, «Честь и долг» из Понырей в Поныровском районе нашли останки 26 советских и трех немецких солдат.

Московские поисковики по солдатским медальонам и именным вещам установили имена трех погибших бойцов. Курские и пристенские поисковики в ходе поисковых работ провели поисковые работ в Пристенского района, где нашли останки 44 советских солдат. Их имена установить не удалось.

Члены поисковых отрядов «Память» из Солнцево, «Славяне» из Курска, «Рубеж» из Железногорска, «Гвардеец» из села Пузачи, «Север» из села Новоандросово и КГМУ провели поисковые работы в Касторенском, Мантуровском и Солнцевском районах. Останки не найдены.

Отряд «Рубеж» из Железногорска провел поисковые работы около деревни Смородино Хомутовского района. Поисковики нашли останки трех советских солдат-штрафников. Все они опознаны.

Организатором поисковых экспедиций является в том числе центр «Поиск», который работает в нашем регионе с 1989 года. За это время были обнаружены останки порядка 13 тыс. советских воинов и мирных жителей, установлены места захоронений более 3,5 тыс. человек. Их имена внесены во Всероссийскую Книгу памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU