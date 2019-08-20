В музее «Большой Дуб» открылась выставка о Курской битве
На выставке представлены копии документальных фотографий, макеты танков, книги
Выставка работает до 30 августаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В музее партизанской славы «Большой Дуб» начала работу выставка «Битва на Огненной дуге», посвященная 76-й годовщине победы советских войск в Курской битве.
На выставке представлены копии документальных фотографий, макеты танков, книги. Особое место занимают личные вещи участника Курской битвы Анатолия Федотовича Постникова и фронтового корреспондента газеты «Красная Звезда» Константина Яковлевича Бельхина.
Выставка работает до 30 августа.
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Курская область, Железногорский р-н, Мемориал "Большой Дуб"
Телефон для справок: 8(47148)54512.
ИСТОЧНИК KP.RU