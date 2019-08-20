2019-08-20T14:07:54+03:00
Общество

В музее «Большой Дуб» открылась выставка о Курской битве

На выставке представлены копии документальных фотографий, макеты танков, книги
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Выставка работает до 30 августаВыставка работает до 30 августаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В музее партизанской славы «Большой Дуб» начала работу выставка «Битва на Огненной дуге», посвященная 76-й годовщине победы советских войск в Курской битве.

На выставке представлены копии документальных фотографий, макеты танков, книги. Особое место занимают личные вещи участника Курской битвы Анатолия Федотовича Постникова и фронтового корреспондента газеты «Красная Звезда» Константина Яковлевича Бельхина.

Выставка работает до 30 августа.

(6+)

Курская область, Железногорский р-н, Мемориал "Большой Дуб"

Телефон для справок: 8(47148)54512.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске сотрудница аптеки попалась на уловки мошенников
В Курске пройдет исторический квест
На годовщину победы на Курской Дуге состоится авиашоу
В Курске пройдет фестиваль энергосбережения
Новый сезон в Курском драмтеатре откроется в сентябре
В Курской области найдены останки 73 советских солдат
Акция "КП": "Хочу домой!"
В школах Курской области установят новую мебель
Под Курском 16-летний водитель опрокинул машину в кювет
В Курске разыскивают 16-летнюю девушку
Курская агломерация увеличилась на восемь муниципалитетов
Под Курском официантка похитила у посетителя кафе 80 тысяч рублей
Павел Панибратов назначен на должность гендиректора «Курскэлектротранса»
В центре Курска перекроют движение
Курский драмтеатр готовит музыкальный спектакль «Щелкунчик»
На Курскую область опустится туман
В Железнодорожном округе Курска выключат газ
Курские летчики победили в «Авиадартсе» на международных Армейских играх
В Курске при столкновении «Лады Гранта» и «Хонды» пострадали четыре человека
В Курске разыскивают водителя, сбившего велосипедиста
В Курске погиб мужчина, упав в шахту лифта
На трассе в Курской области по неизвестной причине сгорел «УАЗ»
В Курске пропал 36-летний мужчина с татуировками на руках