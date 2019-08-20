2019-08-20T13:55:29+03:00
Общество

Акция "КП": "Хочу домой!"

В Курске волонтеры ищут дом для малыша
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Малыш многое повидал за свою жизнь и теперь ищет дом и другаМалыш многое повидал за свою жизнь и теперь ищет дом и друга
Изменить размер текста:

Очень нужна бесплатная передержка или сразу дом этой собачке.

Он уже несколько раз висел на волоске от смерти. Люди отравили его маму и братиков, сестрички попали под колеса машин, злые и голодные собаки прокусили песику живот. Сейчас позади операция, состояние собаки стабилизируется, рассказали волонтеры.

Одна добрая пожилая женщина согласилась приютить его на пару дней, оставить не может. Подарите мальчику небольшой уголок в своем доме и гарантированную миску супа. Может жить как в доме, так и в квартире. Он станет вам отличным другом, по характеру очень очень добрый.

На улице он погибнет. Малыш хочет жить.

Привит, доставка гарантирована.

89191344046

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске сотрудница аптеки попалась на уловки мошенников
В Курске пройдет исторический квест
На годовщину победы на Курской Дуге состоится авиашоу
В Курске пройдет фестиваль энергосбережения
Новый сезон в Курском драмтеатре откроется в сентябре
В Курской области найдены останки 73 советских солдат
В музее «Большой Дуб» открылась выставка о Курской битве
В школах Курской области установят новую мебель
Под Курском 16-летний водитель опрокинул машину в кювет
В Курске разыскивают 16-летнюю девушку
Курская агломерация увеличилась на восемь муниципалитетов
Под Курском официантка похитила у посетителя кафе 80 тысяч рублей
Павел Панибратов назначен на должность гендиректора «Курскэлектротранса»
В центре Курска перекроют движение
Курский драмтеатр готовит музыкальный спектакль «Щелкунчик»
На Курскую область опустится туман
В Железнодорожном округе Курска выключат газ
Курские летчики победили в «Авиадартсе» на международных Армейских играх
В Курске при столкновении «Лады Гранта» и «Хонды» пострадали четыре человека
В Курске разыскивают водителя, сбившего велосипедиста
В Курске погиб мужчина, упав в шахту лифта
На трассе в Курской области по неизвестной причине сгорел «УАЗ»
В Курске пропал 36-летний мужчина с татуировками на руках