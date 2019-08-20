Акция "КП": "Хочу домой!"
Очень нужна бесплатная передержка или сразу дом этой собачке.
Он уже несколько раз висел на волоске от смерти. Люди отравили его маму и братиков, сестрички попали под колеса машин, злые и голодные собаки прокусили песику живот. Сейчас позади операция, состояние собаки стабилизируется, рассказали волонтеры.
Одна добрая пожилая женщина согласилась приютить его на пару дней, оставить не может. Подарите мальчику небольшой уголок в своем доме и гарантированную миску супа. Может жить как в доме, так и в квартире. Он станет вам отличным другом, по характеру очень очень добрый.
На улице он погибнет. Малыш хочет жить.
Привит, доставка гарантирована.
89191344046
ИСТОЧНИК KP.RU