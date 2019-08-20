Акция "КП": "Хочу домой!"

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-20T13:55:29+03:00

Малыш многое повидал за свою жизнь и теперь ищет дом и друга

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Очень нужна бесплатная передержка или сразу дом этой собачке.

Он уже несколько раз висел на волоске от смерти. Люди отравили его маму и братиков, сестрички попали под колеса машин, злые и голодные собаки прокусили песику живот. Сейчас позади операция, состояние собаки стабилизируется, рассказали волонтеры.

Одна добрая пожилая женщина согласилась приютить его на пару дней, оставить не может. Подарите мальчику небольшой уголок в своем доме и гарантированную миску супа. Может жить как в доме, так и в квартире. Он станет вам отличным другом, по характеру очень очень добрый.

На улице он погибнет. Малыш хочет жить.

Привит, доставка гарантирована.

89191344046

ИСТОЧНИК KP.RU