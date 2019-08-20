В школах Курской области установят новую мебель

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-20T12:17:52+03:00

Все столы и стулья – современные, удобные, регулируются под рост учеников Фото: Из архива "КП"

Пять районов получат по 250 комплектов парт

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К началу учебного года пять районов области получат по 250 комплектов новой школьной мебели, сообщили в региональной администрации. Парты поступят в Медвенский, Кореневский 20 августа, в Солнцевский, Тимский, Октябрьский – к 1 сентября.

Все столы и стулья – современные, удобные, регулируются под рост учеников. Средства на покупку новой школьной мебели выделили из Фонда развития Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU