Курские летчики победили в «Авиадартсе» на международных Армейских играх

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-19T12:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Курские летчики победили в конкурсе «Авиадартс» на международных Армейских играх. Как сообщила пресс-служба администрации области, золотые медали и кубки за победу в номинации «Истребительная авиация» достались пилотам Юрию Медюкову и Сергею Кириллову, штурманам Павлу Ковтуну и Евгению Пантелееву. Они представляли экипажи истребителей Су-30СМ из Курской области.

В этом году в конкурсе участвовало 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации России, Китая, Белоруссии и Казахстана.

В общей сложности российская команда завоевала четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Китай занял второе место с одной золотой медалью, а также по две серебряных и бронзовых. Третье место поделили команды Белоруссии и Казахстана, у которых по одной медали каждого достоинства

ИСТОЧНИК KP.RU