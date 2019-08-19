На трассе в Курской области по неизвестной причине сгорел «УАЗ»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-19T10:02:27+03:00

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В Курской области сгорел «УАЗик». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил 18 августа в 17:38. Очевидцы сообщили о загорании в автомобиле в Обоянском районе, трасса «Обоянь - Суджа». По прибытии на место спасатели увидели, что открытым пламенем полыхает машина. В 17.46 пожар удалось потушить, однако огонь полностью уничтожил «УАЗ». Одиннадцать специалистов ликвидировали пламя. Причина пожара и ущерб устанавливается.

ГУ МЧС по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU