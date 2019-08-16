В Курск привезли последний электробус
В Курск доставили последний предусмотренный контрактом пятый электробус. До конца недели он выйдет на маршрут «Знаменский собор – поселок Северный», по которому курсируют и предыдущие четыре электробуса.
Маршрут, возможно, будет изменен. Это будет известно после оценки технического состояния и эксплуатационных возможностей инновационного вида транспорта на новом маршруте, а также анализа пассажиропотока. Ранее электробус уже совершил пробную поездку на Волокно.
Электробус по сути своей – это модифицированный троллейбус. Работает без проводов на аккумуляторных батареях. Без подключения к контактной сети транспортное средство может проехать порядка 20 километров.
В салоне электробуса 29 сидячих мест, а всего может поместиться 85 человек. В середине салона расположена площадка, предназначенная для стоящих пассажиров, инвалидных и детских колясок.
ИСТОЧНИК KP.RU