В Курск привезли последний электробус

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-16T12:18:58+03:00

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В Курск доставили последний предусмотренный контрактом пятый электробус. До конца недели он выйдет на маршрут «Знаменский собор – поселок Северный», по которому курсируют и предыдущие четыре электробуса.

Маршрут, возможно, будет изменен. Это будет известно после оценки технического состояния и эксплуатационных возможностей инновационного вида транспорта на новом маршруте, а также анализа пассажиропотока. Ранее электробус уже совершил пробную поездку на Волокно.

Электробус по сути своей – это модифицированный троллейбус. Работает без проводов на аккумуляторных батареях. Без подключения к контактной сети транспортное средство может проехать порядка 20 километров.

В салоне электробуса 29 сидячих мест, а всего может поместиться 85 человек. В середине салона расположена площадка, предназначенная для стоящих пассажиров, инвалидных и детских колясок.

ИСТОЧНИК KP.RU