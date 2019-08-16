2019-08-16T12:18:58+03:00
Общество

В Курск привезли последний электробус

До конца недели новый транспорт выйдет на маршрут
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Маршрут, возможно, будет измененМаршрут, возможно, будет изменен
Изменить размер текста:

В Курск доставили последний предусмотренный контрактом пятый электробус. До конца недели он выйдет на маршрут «Знаменский собор – поселок Северный», по которому курсируют и предыдущие четыре электробуса.

Маршрут, возможно, будет изменен. Это будет известно после оценки технического состояния и эксплуатационных возможностей инновационного вида транспорта на новом маршруте, а также анализа пассажиропотока. Ранее электробус уже совершил пробную поездку на Волокно.

Электробус по сути своей – это модифицированный троллейбус. Работает без проводов на аккумуляторных батареях. Без подключения к контактной сети транспортное средство может проехать порядка 20 километров.

В салоне электробуса 29 сидячих мест, а всего может поместиться 85 человек. В середине салона расположена площадка, предназначенная для стоящих пассажиров, инвалидных и детских колясок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске по факту гибели в реке подростка возбудили уголовное дело
Курскую область посетил Игорь Щеголев
16 августа в Курске на Школьной перекроют движение
Под Курском «Нива» выехала под КамАЗ
В Курской области пройдет хлебный фестиваль
В Курске на проспекте Победы установили вертолет
Под Курском дотла сгорел деревянный дом
В музее Курской битвы открывается новая экспозиция
17 августа в Курске на улице покажут кино
В Курске осудили водителя фуры, по вине которого погибли два человека
В Курске пройдут отключения электроэнергии
В Курске выбрали лучшую форель
Под Курском полицейские сожгли коноплю
В Курской области строят еще один животноводческий комплекс
В Курске открылась выставка «Курск 2032»
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных