В Курской области пройдет хлебный фестиваль

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-16T10:08:26+03:00

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24 августа в Курской области пройдет фестиваль хлеба «Дмитриевский пекарь». Он состоится в рамках празднования 240-летия со дня образования города Дмитриева и Дмитриевского уезда.

На празднике гости продегустируют домашний хлеб, примут участие в мастер-классах по его выпечке, а также научаться изготавливать сувениры из соленого теста. Также будет организована развлекательная программа, которая познакомит с культурой и бытом русского народа.

Торжественное открытие фестиваля в 11:00 по адресу г. Дмитриев, ул. Ленина, 64, Центральная площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU