В Курской области пройдет хлебный фестиваль
Он состоится в Дмитриеве
На празднике гости продегустируют домашний хлебФото: Яна ШЕЛЕСТ
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24 августа в Курской области пройдет фестиваль хлеба «Дмитриевский пекарь». Он состоится в рамках празднования 240-летия со дня образования города Дмитриева и Дмитриевского уезда.
На празднике гости продегустируют домашний хлеб, примут участие в мастер-классах по его выпечке, а также научаться изготавливать сувениры из соленого теста. Также будет организована развлекательная программа, которая познакомит с культурой и бытом русского народа.
Торжественное открытие фестиваля в 11:00 по адресу г. Дмитриев, ул. Ленина, 64, Центральная площадь.
ИСТОЧНИК KP.RU