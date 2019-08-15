2019-08-15T14:39:37+03:00
Экономика

В Курске выбрали лучшую форель

Смотр качества рыбы прошел в формате «контрольная закупка»
Яна ШЕЛЕСТ
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В смотре приняли участие семь образцов рыбыВ смотре приняли участие семь образцов рыбы
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В одном из торговых центров Курска прошел смотр качества слабосоленой форели в вакууме. Его организатором выступили комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области, Курский центр контроля качества и КРОО «Защитник прав потребителей».

В смотре приняли участие семь образцов рыбы, изготовленных по техническим условиям из пяти регионов России, и один образец из Белоруссии. Все они прошли предварительные лабораторные исследования на микробиологию, массовую долю соли и экспертизу маркировки.

Комиссия, в состав которой вошли представители Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии по Курской области, областной администрации, общественности, торговых организаций, проверила продукт на состав консистенции, вкусовые показатели, оценивала внешний вид форели, ее маркировку и упаковку.

Соответствующими требованиям нормативной документации признаны все образцы, участвовавшие в «контрольной закупке». Это «Русское море», «Рыбмастер», «Морская планета», «Clever», «3 fish», «Меридиан», «Фрегат». Замечания по маркировке были к образцу форели «Clever», на упаковке указана неполная информация о продукте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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