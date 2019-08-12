2019-08-12T17:25:20+03:00
Звезды

В Курске открылся фестиваль творческих коллективов и исполнителей

Концерты будут проходить несколько дней [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Мастерство молодых артистов - на очень высоком уровнеМастерство молодых артистов - на очень высоком уровнеФото: Светлана ВОЛКОВА
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12 августа в Курске стартовал фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Созвездие». Мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. В составе жюри - известная российская актриса, каскадер и певица Ольга Кабо.

12 августа церемония открытия фестиваля прошла в Курском государственном драматическом театре имени А.С. Пушкина. Здесь свои номера в различных жанрах представили молодые артисты Центральной России, в том числе куряне. А в фойе театра развернулась выставка детского рисунка.

Фестиваль впервые проходит в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фестиваль впервые проходит в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА

13 августа

15:00-18:30 - конкурсные выступления первого дня фестиваля (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, г. Курск, ул. Ленина, д.26).

Открытие фестиваля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Открытие фестиваляФото: Светлана ВОЛКОВА

14 августа

10:00-11:30 - мастер-класс (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, Курск, ул. Ленина, д.26);

15:00-18:30 - конкурсные выступления второго дня фестиваля (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, г. Курск, ул. Ленина, д.26);

17:00-19:00 - концерт «Junior Music Tour» (Концертный зал «Свиридовский», г. Курск, ул. Сонина, д. 4).

15 августа

10:00-11:15 - благотворительный концерт (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, г. Курск, ул. Ленина, д.26);

12:30-13:30 - церемония награждения участников фестиваля (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, г. Курск, ул. Ленина, д.26);

Концерты будут проходить несколько дней Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерты будут проходить несколько днейФото: Светлана ВОЛКОВА

16:30-17:45 - гала-концерт фестиваля (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, Курск, ул. Ленина, д.26).

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

В Курске открылся фестиваль "Созвездие".

ИСТОЧНИК KP.RU

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