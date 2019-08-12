В Курске открылся фестиваль творческих коллективов и исполнителей
12 августа в Курске стартовал фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Созвездие». Мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. В составе жюри - известная российская актриса, каскадер и певица Ольга Кабо.
12 августа церемония открытия фестиваля прошла в Курском государственном драматическом театре имени А.С. Пушкина. Здесь свои номера в различных жанрах представили молодые артисты Центральной России, в том числе куряне. А в фойе театра развернулась выставка детского рисунка.
Фестиваль впервые проходит в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
13 августа
15:00-18:30 - конкурсные выступления первого дня фестиваля (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, г. Курск, ул. Ленина, д.26).
Открытие фестиваляФото: Светлана ВОЛКОВА
14 августа
10:00-11:30 - мастер-класс (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, Курск, ул. Ленина, д.26);
15:00-18:30 - конкурсные выступления второго дня фестиваля (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, г. Курск, ул. Ленина, д.26);
17:00-19:00 - концерт «Junior Music Tour» (Концертный зал «Свиридовский», г. Курск, ул. Сонина, д. 4).
15 августа
10:00-11:15 - благотворительный концерт (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, г. Курск, ул. Ленина, д.26);
12:30-13:30 - церемония награждения участников фестиваля (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, г. Курск, ул. Ленина, д.26);
Концерты будут проходить несколько днейФото: Светлана ВОЛКОВА
16:30-17:45 - гала-концерт фестиваля (Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, Курск, ул. Ленина, д.26).
Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.
В Курске открылся фестиваль "Созвездие".
ИСТОЧНИК KP.RU