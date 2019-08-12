В Курске открылась специализированная медовая ярмарка

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-12T10:32:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске на выходных открылась специализированная ярмарка «Курский мед-2019». Свою продукцию представили 72 фермера со всей области. Всего реализовано порядка 20 тонн меда.

Для удобства участников и покупателей ярмарка проводится в три этапа

Вся продукция прошла ветеринарно-санитарный контроль, также на месте работала экспресс-лаборатория. Начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев отметил, что весь представленный на ярмарке мед отличается высоким качеством, наличия антибиотиков и фосфороорганических соединений в нем не выявлено.

Лето для пчеловодов выдалось нелегким

Пасечник из Глушковского района предложил поставлять сладкий продукт в детские сады и школы на тендерной основе. Как пример – соседняя Белгородская область, где реализуется аналогичная программа.

Мед отличается высоким качеством

Для удобства участников и покупателей ярмарка проводится в три этапа, еженедельно в субботние и воскресные дни до конца августа. Место проведения - площадка, прилегающая к гипермаркету «Линия» на улице Энгельса.

Вся продукция прошла ветеринарно-санитарный контроль

«КП» рассказывала ранее, что это лето для пчеловодов не только Курской области, но практически всей России выдалось нелегким. В более 30 регионах из-за бесконтрольного применения пестицидов фермерами погибли пчелосемьи.

В нашем регионе оперативно среагировали на сложившуюся ситуацию. Это первый субъект страны, который компенсирует затраты из регионального бюджета на восстановление пчелосемей. Прием заявок от пострадавших пчеловодов продлен до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU