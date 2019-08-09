Курянина осудили за то, что он подарил ружье другу

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-09T13:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Поныровском районе мировой судья вынес приговор против 18-летнего местного жителя, который признан виновным по ч. 4 ст.222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия).

Весной 2019 года учащийся техникума нашел в заброшенном доме двуствольное охотничье ружье модели «ТОЗ-БМ». Поскольку молодой человек сам пользоваться оружием не собирался, он подарил его другу.

Об этих неправомерных действиях стало известно сотрудникам полиции.

Суд назначил парню наказание в виде двухсот часов обязательных работ. Ружье, которое является вещественным доказательством по уголовному делу, подлежит уничтожению, добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU