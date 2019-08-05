В районах Курской области вывезли с берегов рек 8,5 тонн мусора
В районах Курской области вывезли 8,5 тонн мусора с берегов рек. Мероприятия проходят в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», которая стартовала в мае.
В Курской области в акции приняли участие жители Октябрьского, Горшеченского, Хомутовского, Касторенского, Суджанского, Мантуровского, Железногорского, Медвенского, Курского, Тимского, Поныровского, Курчатовского, Обоянского, Рыльского, Золотухинского районов, а также городов Льгов, Железногорск, Курск, Курчатов.
Активно участвуют в акции и студенты - они очистили от мусора пляж в Октябрьском районе на летней базе «Дичня».
А в Мантуровском районе не только привели в порядок прибрежные территории, но и высадили на берегу реки Сейм более 300 саженцев.
В июле общая протяженность очищенных берегов и прилегающих акваторий насчитывает уже более 80 километров.
Акция продлится до октября 2019 года. К ней могут присоединиться все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU