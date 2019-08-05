2019-08-05T10:46:36+03:00
Происшествия

В Курской области пьяный водитель застрелил из охотничьего ружья инспектора ДПС

27-летний полицейский пытался задержать нарушителя
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба УМВД по Курской области.фото: пресс-служба УМВД по Курской области.
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Старший лейтенант полиции Александр Ельников погиб 3 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, трагедия случилась на автодороге возле села Уланок Суджанского района. Не находясь на службе, старший инспектор ДПС попытался самостоятельно задержать пьяного водителя, однако тот оказал вооруженное сопротивление. Выстрелил в правоохранителя из охотничьего ружья. От полученной травмы полицейский скончался на месте. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний житель села Уланок.

Александр Ельников оказался на должности инспектора ДПС ОМВД России по Суджанскому району после окончания курского филиала Орловского юридического института МВД в августе 2014-го . Жена Александра служила вместе с ним, в следственном отделе. Руководство, личный состав и ветераны регионального УМВД России выражают соболезнование супруге, родителям, родным и близким.

- Александр был честным, открытым для людей человеком с твердым характером, решительностью и стойкостью. Никогда не отступал перед трудностями, добиваясь справедливости. Эта утрата тяжела и невосполнима. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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