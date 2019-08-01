Курский камерный оркестр даст концерт на Боевой даче
Губернаторский камерный оркестр под руководством дирижера Сергея Проскурина дал летний классический концерт в рамках проекта «Музыка для всех». Выступление, прошедшее в КГУ, собрало десятки ценителей классической музыки.
В программе летнего концерта прозвучали произведения Вольфганга Моцарта, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Баха, Винченцо Беллини, Джузеппе Верди и Эннио Мориконе. Наряду с традиционным исполнением, музыканты выступают с классикой в современном звучании.
За три месяца с момента создания Губернаторского камерного оркестра – это уже 15-й по счету концерт. Следующее выступление коллектива запланировано под открытым небом в парке «Боева дача» 3 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU