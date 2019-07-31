Курянка перевела лже-продавцу 55 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-31T17:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» обратилась 33-летняя жительница Курчатовского района с заявлением о мошенничестве.

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет она с мужем нашли объявление о продаже автомобиля. Они перезвонили по указанному номеру телефона и узнали о том, что этот автомобиль в идеальном состоянии и якобы на него очень большой спрос, поэтому необходимо внести за него залог. Лже-продавец попросил в счет предоплаты перечислить на его счет 33 тысячи рублей. Женщина перевела указанную сумму. После чего, на следующий день продавец перезвонил и попросил еще в залог 20 тысяч рублей, которые срочно нужны его сыну. Женщина перевела и эту сумму. А когда в назначенный день продавец не приехал и телефон перестал отвечать, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полиция призывает граждан быть осторожными! Не следует оформлять заказ или совершать покупку, если поставщик требует внесения предоплаты, даже частичной, путем перевода на банковские или телефонные счета. Стоит насторожиться, увидев на сайте заманчивое предложение о продаже машины в идеальном состоянии и в хорошей комплектации, но по очень низкой цене. Это ничто иное, как уловка обманщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU