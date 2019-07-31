2019-07-31T16:09:04+03:00
Происшествия

Под Курском депутата лишили полномочий

Он не предоставил сведения о доходах
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Собрание депутатов лишило коллегу мандатаСобрание депутатов лишило коллегу мандатаФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Депутат Собрания депутатов одного из сельских советов Суджанского района не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор района внес председателю представительного органа муниципального образования представление, в котором поставил вопрос о применении в отношении депутата норм антикоррупционного законодательства, влекущих досрочное прекращение его полномочий как лица, замещающего должность муниципальной службы, пояснили в ведомстве.

Требования прокурора удовлетворены. Собрание депутатов муниципального образования полномочия депутата прекратило. Он пополнил реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянка перевела лже-продавцу 55 тысяч рублей
У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
Курян приглашают на библиомикс и мастер-классы
18-летний курянин на ВАЗе ночью врезался в дерево
Курян приглашают в парк потанцевать
В Курске во дворе иномарка сбила малыша
Под Курском в ДТП пострадали пять человек
В мэрии Курска откроется фотовыставка
В Курской области число преступлений против студентов-иностранцев выросло втрое
В Курске отключат холодную воду
Курянин до смерти забил таксиста
На вокзале Курска начались масштабные преобразования
В Курске продавец зоомагазина перевела 16 тысяч рублей мошеннику
В Курске открылась выставка "Времена года"
Более 200 курян прошли обследование во время прогулки
Под Курском сгорел дом, обрушилась крыша
В Курске пострадала пассажир маршрутки
Под Курском в ДТП пострадали двое детей
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
Под Курском на пожаре погиб человек
Руководство курского СК проведет прием
В Курске выступит группа "Маленькие трагедии"
Курянка завоевала «серебро» на чемпионате России по легкой атлетике
Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне