Под Курском депутата лишили полномочий

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-31T16:09:04+03:00

Он не предоставил сведения о доходах

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Депутат Собрания депутатов одного из сельских советов Суджанского района не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор района внес председателю представительного органа муниципального образования представление, в котором поставил вопрос о применении в отношении депутата норм антикоррупционного законодательства, влекущих досрочное прекращение его полномочий как лица, замещающего должность муниципальной службы, пояснили в ведомстве.

Требования прокурора удовлетворены. Собрание депутатов муниципального образования полномочия депутата прекратило. Он пополнил реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU