2019-07-31T15:05:15+03:00
Звезды

Курян приглашают на библиомикс и мастер-классы

Мероприятия пройдут 1 августа в городских парках
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Встречи в «Летних парках чтения» проходят летом регулярноВстречи в «Летних парках чтения» проходят летом регулярноФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

1 августа в 11.00 в парке им. Ф.Э. Дзержинского пройдет литературный библиомикс для детей «Дорожный эрудит». Ребята вместе Бабой Ягой отправятся в увлекательное путешествие в страну дорожных знаков: вспомнят правила пешехода, примут участие в викторине «Знайте правила движения, как таблицу умножения», играх-эстафетах «По извилистой дорожке», «Разрешается – запрещается», «Собери дорожный знак», встретят на пути «регулировщика», который познакомит ребят с историей возникновения светофора.

1 августа в 16.00 в сквере на площади Рокоссовского в рамках реализации проекта «Русь мастеровая» специалисты МБУК «Центр народного творчества «Русь» проведут мастер-классы по промыслам.

В этот же день в 17.00 в сквере на площади им. К.К. Рокоссовского пройдет литературно-игровая программа «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть!», посвященная книгам-юбилярам 2019 года, среди них: Н. Носов «Приключение Незнайки и его друзей», П. Бажов «Малахитовая шкатулка», А. Гайдар «Чук и Гек».

Вместе с литературными героями юные куряне примут участие в литературных конкурсах, сказочных викторинах, вспомнят пословицы и стихи о книге. Самые активные участники получат призы от организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянка перевела лже-продавцу 55 тысяч рублей
У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
Под Курском депутата лишили полномочий
18-летний курянин на ВАЗе ночью врезался в дерево
Курян приглашают в парк потанцевать
В Курске во дворе иномарка сбила малыша
Под Курском в ДТП пострадали пять человек
В мэрии Курска откроется фотовыставка
В Курской области число преступлений против студентов-иностранцев выросло втрое
В Курске отключат холодную воду
Курянин до смерти забил таксиста
На вокзале Курска начались масштабные преобразования
В Курске продавец зоомагазина перевела 16 тысяч рублей мошеннику
В Курске открылась выставка "Времена года"
Более 200 курян прошли обследование во время прогулки
Под Курском сгорел дом, обрушилась крыша
В Курске пострадала пассажир маршрутки
Под Курском в ДТП пострадали двое детей
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
Под Курском на пожаре погиб человек
Руководство курского СК проведет прием
В Курске выступит группа "Маленькие трагедии"
Курянка завоевала «серебро» на чемпионате России по легкой атлетике
Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне