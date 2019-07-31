Курян приглашают на библиомикс и мастер-классы

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-31T15:05:15+03:00

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1 августа в 11.00 в парке им. Ф.Э. Дзержинского пройдет литературный библиомикс для детей «Дорожный эрудит». Ребята вместе Бабой Ягой отправятся в увлекательное путешествие в страну дорожных знаков: вспомнят правила пешехода, примут участие в викторине «Знайте правила движения, как таблицу умножения», играх-эстафетах «По извилистой дорожке», «Разрешается – запрещается», «Собери дорожный знак», встретят на пути «регулировщика», который познакомит ребят с историей возникновения светофора.

1 августа в 16.00 в сквере на площади Рокоссовского в рамках реализации проекта «Русь мастеровая» специалисты МБУК «Центр народного творчества «Русь» проведут мастер-классы по промыслам.

В этот же день в 17.00 в сквере на площади им. К.К. Рокоссовского пройдет литературно-игровая программа «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть!», посвященная книгам-юбилярам 2019 года, среди них: Н. Носов «Приключение Незнайки и его друзей», П. Бажов «Малахитовая шкатулка», А. Гайдар «Чук и Гек».

Вместе с литературными героями юные куряне примут участие в литературных конкурсах, сказочных викторинах, вспомнят пословицы и стихи о книге. Самые активные участники получат призы от организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU