2019-07-31T14:25:21+03:00
Происшествия

18-летний курянин на ВАЗе ночью врезался в дерево

Пострадала девушка-пассажирка
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло в поселке КшенскийДТП произошло в поселке КшенскийФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ДТП произошло около половины третьего ночи на улице Строителей напротив дома № 5 поселка Кшенский Советского района Курской области. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал со стороны улицы Набережная в направлении улицы Веселая поселка Кшенский, сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным курянин не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП 19-летняя девушка – пассажир получила ранения и в последствии обратилась в ОБУЗ «Советская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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