Курян приглашают в парк потанцевать
31 июля в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится литературно-игровая программа «Книги о здоровье читайте на здоровье».
В программе:
• художественное чтение произведений литературы о спорте и здоровом образе жизни в исполнении курских литераторов и талантливой молодежи;
• показательные выступления роллеров;
• лекция на тему «Через книгу - в мир здоровья»;
• участие в мастер-классе по изготовлению спортивной атрибутики в технике оригами;
• литературные игры, викторины, конкурсы и эстафеты;
• книжно-иллюстративная экспозиция «Книги и спорт: движение вперед»;
• обмен книгами на спортивную тематику.
А в 18.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках проекта «Танцующий город» муниципальный концертно-творческий центр «Звездный» вновь приглашает всех желающих потанцевать и просто послушать хорошую музыку в исполнении духового оркестра под руководством Валерия Шамина.
ИСТОЧНИК KP.RU