2019-07-31T13:42:06+03:00
Звезды

Курян приглашают в парк потанцевать

Также здесь пройдет литературно-игровая программа
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курян ждет развлекательная программаКурян ждет развлекательная программаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

31 июля в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится литературно-игровая программа «Книги о здоровье читайте на здоровье».

В программе:

• художественное чтение произведений литературы о спорте и здоровом образе жизни в исполнении курских литераторов и талантливой молодежи;

• показательные выступления роллеров;

• лекция на тему «Через книгу - в мир здоровья»;

• участие в мастер-классе по изготовлению спортивной атрибутики в технике оригами;

• литературные игры, викторины, конкурсы и эстафеты;

• книжно-иллюстративная экспозиция «Книги и спорт: движение вперед»;

• обмен книгами на спортивную тематику.

А в 18.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках проекта «Танцующий город» муниципальный концертно-творческий центр «Звездный» вновь приглашает всех желающих потанцевать и просто послушать хорошую музыку в исполнении духового оркестра под руководством Валерия Шамина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске во дворе иномарка сбила малыша
Под Курском в ДТП пострадали пять человек
В мэрии Курска откроется фотовыставка
В Курской области число преступлений против студентов-иностранцев выросло втрое
В Курске отключат холодную воду
Курянин до смерти забил таксиста
На вокзале Курска начались масштабные преобразования
В Курске продавец зоомагазина перевела 16 тысяч рублей мошеннику
В Курске открылась выставка "Времена года"
Более 200 курян прошли обследование во время прогулки
Под Курском сгорел дом, обрушилась крыша
В Курске пострадала пассажир маршрутки
Под Курском в ДТП пострадали двое детей
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
Под Курском на пожаре погиб человек
Руководство курского СК проведет прием
В Курске выступит группа "Маленькие трагедии"
Курянка завоевала «серебро» на чемпионате России по легкой атлетике
Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне