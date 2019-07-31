Курян приглашают в парк потанцевать

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-31T13:42:06+03:00

Также здесь пройдет литературно-игровая программа

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31 июля в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится литературно-игровая программа «Книги о здоровье читайте на здоровье».

В программе:

• художественное чтение произведений литературы о спорте и здоровом образе жизни в исполнении курских литераторов и талантливой молодежи;

• показательные выступления роллеров;

• лекция на тему «Через книгу - в мир здоровья»;

• участие в мастер-классе по изготовлению спортивной атрибутики в технике оригами;

• литературные игры, викторины, конкурсы и эстафеты;

• книжно-иллюстративная экспозиция «Книги и спорт: движение вперед»;

• обмен книгами на спортивную тематику.

А в 18.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках проекта «Танцующий город» муниципальный концертно-творческий центр «Звездный» вновь приглашает всех желающих потанцевать и просто послушать хорошую музыку в исполнении духового оркестра под руководством Валерия Шамина.

ИСТОЧНИК KP.RU