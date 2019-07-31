В мэрии Курска откроется фотовыставка

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-31T10:16:25+03:00

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1 августа в 14.00 в здании администрации Курска состоится открытие фотовыставки Артема Мирного - фотографа, который специализируется на съемке исторических и современных зданий и архитектурных комплексов.

Артем Мирный - автор двух персональных фотовыставок: «Новый взгляд» в Курске и «Удивительный Воронеж», участник многочисленных коллективных фотовыставок в Москве, автор статей и публикаций на тему фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU