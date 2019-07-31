2019-07-31T10:16:25+03:00
Звезды

В мэрии Курска откроется фотовыставка

Свои фото представит Артем Мирный
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Фотовыставка посвящена КурскуФотовыставка посвящена КурскуФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

1 августа в 14.00 в здании администрации Курска состоится открытие фотовыставки Артема Мирного - фотографа, который специализируется на съемке исторических и современных зданий и архитектурных комплексов.

Артем Мирный - автор двух персональных фотовыставок: «Новый взгляд» в Курске и «Удивительный Воронеж», участник многочисленных коллективных фотовыставок в Москве, автор статей и публикаций на тему фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курян приглашают в парк потанцевать
В Курске во дворе иномарка сбила малыша
Под Курском в ДТП пострадали пять человек
В Курской области число преступлений против студентов-иностранцев выросло втрое
В Курске отключат холодную воду
Курянин до смерти забил таксиста
На вокзале Курска начались масштабные преобразования
В Курске продавец зоомагазина перевела 16 тысяч рублей мошеннику
В Курске открылась выставка "Времена года"
Более 200 курян прошли обследование во время прогулки
Под Курском сгорел дом, обрушилась крыша
В Курске пострадала пассажир маршрутки
Под Курском в ДТП пострадали двое детей
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
Под Курском на пожаре погиб человек
Руководство курского СК проведет прием
В Курске выступит группа "Маленькие трагедии"
Курянка завоевала «серебро» на чемпионате России по легкой атлетике
Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне