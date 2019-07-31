В Курской области число преступлений против студентов-иностранцев выросло втрое

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-31T10:01:30+03:00

Шесть раз правоохранителям на заметку попали сами обучающиеся - за кражи и наркотики

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Курская область сегодня занимает четвертое место в Российской Федерации по количеству иностранных студентов, прибывших из стран с визовым режимом. В курских вузах обучаются 3810 иностранных студентов. Наибольшее количество молодых людей прибыло из Индии (765), Малайзии (500), Шри-Ланка (409), Бразилии (324), Нигерии (306). В общей сложности управлением по вопросам миграции УМВД России по Курской области оформлено 1455 учебных виз.

В этом году студенты-иностранцы совершили шесть преступлений, в том числе четыре кражи и два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К сожалению, достаточно часто иностранные студенты нарушают миграционное законодательство Российской Федерации, заявили на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе . Отмечается и рост количества преступлений, совершенных в отношении иностранных студентов, – с семи в прошлом году до двадцати двух в этом.

ИСТОЧНИК KP.RU