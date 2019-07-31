2019-07-31T09:45:43+03:00
Общество

В Курске отключат холодную воду

Без живительной влаги останется северная часть города
Ольга ДАНИЛОВА
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Воду отключат 1 августаВоду отключат 1 августаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Из-за срочных ремонтно-профилактических работ 1 августа, в четверг, с 8.00 до 17.00 часов, будет прекращена подача холодной воды в Северную часть города по улице Карла Маркса (от ул. Кр. Октябрь и ул. Никитской до пр. Победы), с прилегающими по обе стороны, ул. Светлая, Светлые проезды, ул. Олимпийская, ул. Спортивная, ул. Братская, ул. Фестивальная, ул. Смородиновая.

Сделайте необходимый запас воды.

Жилищно-эксплуатационным организациям, организациям всех форм собственности, в этот период, произвести ремонт водопроводных сетей, находящихся в собственности или эксплуатационной ответственности.

Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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