В Курске отключат холодную воду
Из-за срочных ремонтно-профилактических работ 1 августа, в четверг, с 8.00 до 17.00 часов, будет прекращена подача холодной воды в Северную часть города по улице Карла Маркса (от ул. Кр. Октябрь и ул. Никитской до пр. Победы), с прилегающими по обе стороны, ул. Светлая, Светлые проезды, ул. Олимпийская, ул. Спортивная, ул. Братская, ул. Фестивальная, ул. Смородиновая.
Сделайте необходимый запас воды.
Жилищно-эксплуатационным организациям, организациям всех форм собственности, в этот период, произвести ремонт водопроводных сетей, находящихся в собственности или эксплуатационной ответственности.
Справки по телефону 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU