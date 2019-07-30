2019-07-30T16:01:03+03:00
Происшествия

Курянин до смерти забил таксиста

Трагедия произошла в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Светлана ВОЛКОВА
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Следственный комитет Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 35-летнего жителя Железногорска. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По версии следствия трагедия произошла 28 июля с 10 до 11 часов утра на территории базы отдыха «Черняковские пруды», расположенной в Железногорске. Пьяный мужчина вызвал автомобиль такси. Через несколько минут после начала движения во время возникшей ссоры с 41-летним водителем, пассажир стал избивать водителя. А затем с места преступления скрылся.

Водитель такси от полученных телесных повреждений скончался. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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